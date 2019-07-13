https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о негативных последствиях блокады Донбасса и Крыма. По его словам, первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий станет снятие торговых, транспортных, экономических и социальных ограничений с российского региона и самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной, — заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ» .

Он добавил, что Киеву это также категорически не выгодно.

Крым стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 95% жителей полуострова.

Ранее News.ru писал о том, что учения российских десантников в Крыму показали незащищённость Украины. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко. Он пояснил, что российские учения на мысе Опук проходили в условиях сложного рельефа и показали, что Украина не в состоянии будет защититься в случае нападения противника, так как в распоряжении Киева всего 50 тысяч солдат.