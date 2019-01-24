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Памятник Суворову демонтировали в Киеве

Александр Суворов Карл Штейбен/public domain/wikipedia.org

Александр Суворов

в мире [ версия для печати ]

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Киеве.

«Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную таблицу (теоретику украинского национализма — прим.) Дмитрию Донцову», — написал Вятрович в Facebook.

Во времена СССР учебное заведение носило имя российского полководца, бюст которого был установлен во дворе учебного учреждения. В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал ряд документов о декоммунизации, которые запрещают любую советскую символику. После вступления в силу законов на Украине начался массовый снос памятников советским вождям и генералам.

Как ранее писал News.ru, в Черниговской области демонтировали бронзовый монумент «вождю русской революции» Владимиру Ленину. Позже момент продали за $8 тысяч. В релизе отмечается, что высота монумента составляет 4 метра, а его вес равен 2,5 тонны.


#украина #киев #памятник
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