Памятник Суворову демонтировали в Киеве

https://news.ru/storage/news/bc4cc1f33742375cb5d97b9bc13a3930/1ee9b25d-0eb9-4d7c-b461-fa0b2f0b2496_850.jpg Карл Штейбен/public domain/wikipedia.org

Александр Суворов

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в Киеве.

«Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную таблицу (теоретику украинского национализма — прим.) Дмитрию Донцову», — написал Вятрович в Facebook.

Во времена СССР учебное заведение носило имя российского полководца, бюст которого был установлен во дворе учебного учреждения. В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал ряд документов о декоммунизации, которые запрещают любую советскую символику. После вступления в силу законов на Украине начался массовый снос памятников советским вождям и генералам.

Как ранее писал News.ru, в Черниговской области демонтировали бронзовый монумент «вождю русской революции» Владимиру Ленину. Позже момент продали за $8 тысяч. В релизе отмечается, что высота монумента составляет 4 метра, а его вес равен 2,5 тонны.