Бывшего заммэра Севастополя осудили в Киеве за госизмену

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Олег Кизименко

Киевский суд приговорил бывшего заместителя главы Севастопольской городской администрации Олега Кизименко к пяти годам условного заключения по обвинению в государственной измене. Соответствующий приговор размещён на сайте единого реестра судебных решений.

Согласно судебным материалам, Олег Кизименко «совершил умышленные действия с целью изменения государственной границы Украины», а также участвовал в создании российских органов власти на Крымском полуострове.

Обвиняемый признал свою вину в полном объёме. Таким образом, суд признал его виновным, но освободил Кизименко от отбывания наказания.

Однако в течение года бывший чиновник не может покидать территорию Украины без согласования с уполномоченными органами.

Ранее News.ru писал, что приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, будет вынесен к февралю. Такого мнения придерживается его адвокат Виталий Сердюк. Он также рассказал о нарушении прав его подзащитного в процессе. В частности, суд отказался делать перерыв в рассмотрении дела из-за того, что Янукович не мог выступить с последним словом по состоянию здоровья.