Депутат Верховной рады Евгений Мураев призвал снять блокаду с Донбасса. Он выразил уверенность, что это единственный способ достигнуть мира на юго-востоке Украины.
Мир — это не только переговоры. Нужны практические шаги, доказывающие добрую волю. Чуть ли не главный из них — снятие блокады Донбасса, установленной именно как проявление злой воли, — написал политик на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что это выглядит так, будто люди и территории на самом деле Украине не нужны, как желание «наказать предателей».
Можно сколько угодно изображать из себя гордых и независимых, но без донецкого угля, без промышленности гораздо хуже, чем когда они есть, — заключил Мураев.
Ранее News.ru писал о том, что Мураев рассказал о негативных последствиях блокады Донбасса и Крыма. По его словам, первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий станет снятие торговых, транспортных, экономических и социальных ограничений с российского региона и самопровозглашённых ДНР и ЛНР.