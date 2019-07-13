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Депутат Верховной рады Евгений Мураев призвал снять блокаду с Донбасса. Он выразил уверенность, что это единственный способ достигнуть мира на юго-востоке Украины.

Мир — это не только переговоры. Нужны практические шаги, доказывающие добрую волю. Чуть ли не главный из них — снятие блокады Донбасса, установленной именно как проявление злой воли, — написал политик на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что это выглядит так, будто люди и территории на самом деле Украине не нужны, как желание «наказать предателей».

Можно сколько угодно изображать из себя гордых и независимых, но без донецкого угля, без промышленности гораздо хуже, чем когда они есть, — заключил Мураев.

Ранее News.ru писал о том, что Мураев рассказал о негативных последствиях блокады Донбасса и Крыма. По его словам, первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий станет снятие торговых, транспортных, экономических и социальных ограничений с российского региона и самопровозглашённых ДНР и ЛНР.