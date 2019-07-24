https://static.news.ru/photo/61f93076-ae32-11e9-9f0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press

Жилет с пультом управления, через вибрацию передающий собаке команды хозяина, изобрели учёные израильского Университета имени Бен-Гуриона.

В жилет встроены маленькие вибромоторы. Всего их четыре: на спине и боковых частях жилета. С помощью пульта им передаётся сигнал. Собака запоминает комбинации вибраций и выполняет нужную команду, передаёт BBC .

Жилет тестируют на собаке по кличке Тай. Шестилетнего пса растили на роль поводыря. Однако Тай плохо поддавался обучению. Новое устройство помогает ему лучше понимать и отзываться на команды. Сейчас он точно выполняет передаваемые через пульт команды «лежать», «ко мне», «крутиться» и «назад».

Ранее News.ru писал о том, что собака-поводырь по кличке Нильс ежедневно сопровождает на службу свою хозяйку Хилу Мауду, которая является офицером военной прокуратуры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).