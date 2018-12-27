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Израиль подтвердил авиаобстрел Сирии

Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил авиаудары ВВС страны по Сирии, совершённые 25 декабря.

Атака была произведена по военным объектам Ирана, связанным с движением «Хезболла», сообщает Associated Press.

Большинство ракет было сбито ПВО Сирии, но несколько попали в склад боеприпасов, пишет ФАН.

Как ранее писал News.ru, воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya назвал обстрел беспрецедентным по продолжительности.


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