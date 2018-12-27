Израиль подтвердил авиаобстрел Сирии

Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил авиаудары ВВС страны по Сирии, совершённые 25 декабря.
Атака была произведена по военным объектам Ирана, связанным с движением «Хезболла», сообщает Associated Press.
Большинство ракет было сбито ПВО Сирии, но несколько попали в склад боеприпасов, пишет ФАН.
Как ранее писал News.ru, воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya назвал обстрел беспрецедентным по продолжительности.