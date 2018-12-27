Израиль подтвердил авиаобстрел Сирии

https://news.ru/storage/news/05a737134414775e4a0eb9c9ad6cd7bb/cff706bb-f19d-4ecb-a4ef-8def72256929_850.jpg Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудник сил безопасности Израиля подтвердил авиаудары ВВС страны по Сирии, совершённые 25 декабря.

Атака была произведена по военным объектам Ирана, связанным с движением «Хезболла», сообщает Associated Press.

Большинство ракет было сбито ПВО Сирии, но несколько попали в склад боеприпасов, пишет ФАН.

Как ранее писал News.ru, воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya назвал обстрел беспрецедентным по продолжительности.