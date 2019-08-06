https://static.news.ru/photo/0b7f575e-b84e-11e9-9a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Представитель отеля San Francisco на испанском курорте прокомментировал инцидент с российским флагом внутри заведения. Триколор подняли, чтобы обозначить, что в этот день будут подаваться блюда русской кухни. А убрали его по просьбе украинцев.

Один из наших гостей во время ужина попросил убрать флаг России. Без каких-либо возражений и чтобы избежать ситуации, когда наш гость чувствует себя неудобно, мы убрали этот флаг, — пояснил РИА Новости представитель по связям с общественностью отеля Сержи Берга.

Инцидент произошёл в городе Салоу в Каталонии 3 августа. О нём в Facebook рассказал пользователь под ником David Plaster. По его словам, администратор отеля не убрал флаг, несмотря на возражения нескольких украинских семей. Более того, в тот же вечер аниматоры начали исполнять русские песни военных лет, писал News.ru.