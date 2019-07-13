https://static.news.ru/photo/0f5f12f2-a61e-11e9-9787-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hariandi Hafid/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 14 июля на территории Индонезии. Данные приводит Геологическая служба США.

По её информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи.Он расположен на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Неделю назад остров также подвергся землетрясению магнитудой 7 баллов. Тогда эпицентр подземных толчков залегал на глубине 36 км, говорилось о возможности возникновения цунами.

Ранее News.ru писал, что Индонезия лишилась более 30 тысяч гектаров земли за последние 15 лет из-за вызванной изменением климата и вырубкой лесов эрозии береговой линии. Больше всего пострадали центральный и восточный регионы острова Ява и северо-восточная часть острова Сулавеси. Морские пляжи районов теряют ежегодно до четырёх метров ширины.

Потерянную территорию можно сравнить с Джакартой — столицей государства.