Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 14 июля на территории Индонезии. Данные приводит Геологическая служба США.
По её информации, эпицентр подземных толчков находился в 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи.Он расположен на крупнейшем из Молуккских островов. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Неделю назад остров также подвергся землетрясению магнитудой 7 баллов. Тогда эпицентр подземных толчков залегал на глубине 36 км, говорилось о возможности возникновения цунами.
Ранее News.ru писал, что Индонезия лишилась более 30 тысяч гектаров земли за последние 15 лет из-за вызванной изменением климата и вырубкой лесов эрозии береговой линии. Больше всего пострадали центральный и восточный регионы острова Ява и северо-восточная часть острова Сулавеси. Морские пляжи районов теряют ежегодно до четырёх метров ширины.
Потерянную территорию можно сравнить с Джакартой — столицей государства.