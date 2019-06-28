https://static.news.ru/photo/d72c4658-9bc2-11e9-9d1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В индийском штате Джамму и Кашмир при падении автобуса в ущелье погибли 30 человек. Не менее семи пассажиров получили серьёзные травмы.

Как сообщает местная полиция, авария произошла рано утром в понедельник, 1 июля. Автобус выполнял маршрут из населённого пункта Кешвана в округ Киштвар. По предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина рухнула в ущелье, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и внедорожника в филиппинском городе Валенсуэла. Авария произошла вечером 28 июня.