https://static.news.ru/photo/63ce1b16-a3a9-11e9-87cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Геннадий Кернес/Facebook

В Харькове восстановили на прежнем месте разрушенный националистами памятник четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

Как и обещал. Сегодня вернули на место, — написал Кернес.

Как ранее писал News.ru, украинские националисты 2 июня во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст Жукова. При этом радикалы заявили, что действуют в рамках закона о так называемой декоммунизации. Кернес назвал вандалов «отбросами общества» и, кроме того, пообещал вернуть улице историческое имя.

После сноса памятника полиция возбудила два уголовных дела. На этом фоне 19 июня горсовет Харькова принял решение вернуть одному из проспектов города прежнее название — проспект Маршала Жукова.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что «остервенелая попытка» националистов заставить украинцев забыть свой статус народа-победителя обречена на провал.