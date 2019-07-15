Мужчина, который вёз в микроавтобусе радиоактивное вещество, задержан в Грузии. Автомобиль направлялся из Армении в Россию.
Сотрудники Службы госбезопасности Грузии обнаружили в машине четыре контейнера общим весом более 70 килограммов. В ёмкостях находился опасный радиоактивный изотоп — торий-232, сообщает «
Задержанный оказался гражданином Армении. Грузинские силовики ведут расследование.
Ранее, как писал News.ru, в российском отделении Greenpeace предупредили, что строительство Юго-Восточной хорды Москвы может негативно сказаться на окружающей среде. Экологи утверждают, что в зоне прокладки автомагистрали окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых разнесётся по Москве.