https://static.news.ru/photo/7ee5defc-a6f6-11e9-8672-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/borderpoliceofficial

Мужчина, который вёз в микроавтобусе радиоактивное вещество, задержан в Грузии. Автомобиль направлялся из Армении в Россию.

Сотрудники Службы госбезопасности Грузии обнаружили в машине четыре контейнера общим весом более 70 килограммов. В ёмкостях находился опасный радиоактивный изотоп — торий-232, сообщает « Интерфакс ».

Задержанный оказался гражданином Армении. Грузинские силовики ведут расследование.

Ранее, как писал News.ru, в российском отделении Greenpeace предупредили, что строительство Юго-Восточной хорды Москвы может негативно сказаться на окружающей среде. Экологи утверждают, что в зоне прокладки автомагистрали окажется могильник урана и тория, заражённая пыль от которых разнесётся по Москве.