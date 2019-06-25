https://static.news.ru/photo/2d78aa34-973a-11e9-9aa8-fa163e074e61_1024.jpg Арчил Талаквадзе Фото: www.parliament.ge

Новым спикером парламента Грузии стал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе. Депутаты выбрали его единогласно.

94 — за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента, — объявила после голосования исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.

Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента.

Занимавший ранее кресло спикера Ираклий Кобахидзе покинул свой пост на фоне акций протеста в Тбилиси 20 июня. Они начались из-за проходящей в столице Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Протестующих с главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны, писал News.ru.