Новым спикером парламента Грузии стал представитель правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе. Депутаты выбрали его единогласно.
94 — за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента, — объявила после голосования исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.
Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента.
Занимавший ранее кресло спикера Ираклий Кобахидзе покинул свой пост на фоне акций протеста в Тбилиси 20 июня. Они начались из-за проходящей в столице Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.
Протестующих с главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны, писал News.ru.