https://static.news.ru/photo/83b8258c-9460-11e9-9fa8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили придумал способ возобновления турпотока из России, несмотря на запрет прямого авиасообщения между странами.

Он предложил Минэкономики Грузии и представителям туристического бизнеса запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, которые будут доставлять желающих отдохнуть в Грузии россиян на территорию страны.

Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала пояснил, что для окончательного решения к обсуждению также подключат Министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

По его словам, убытки Грузии после введения ограничений со стороны России могут достичь 2,1 миллиарда лари (около $750 млн).

Президент России Владимир Путин 21 июня 2019 года запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе назвала виновных в финансовых потерях Грузии из-за ухода российских туристов в разгар сезона отпусков. По её мнению, ответственность за убытки лежит на властях республики и силах, подконтрольных экс-президенту Михаилу Саакашвили.