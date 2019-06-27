https://static.news.ru/photo/7679d194-98f8-11e9-9308-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал переговоры партии украинского политика Виктора Медведчука (партия «Оппозиционная платформа») по освобождению пленных в Донбассе. По мнению российского депутата, это говорит о возможности к переводу кризиса на востоке страны из горячей фазы в мирную.

Этот важный односторонний гуманный шаг можно только приветствовать, хотелось бы, чтобы и власти Украины ответили тем же. Реакция Киева на действия ДНР и ЛНР станет демонстрацией степени готовности новых украинских властей к переводу кризиса на Донбассе из горячей фазы в мирную, — сказал Железняк РИА Новости.

27 мая в Минске Виктор Медведчук, лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о передаче в одностороннем порядке четырех пленных, удерживаемых в Донбассе. На встрече также обсуждались вопросы мирного урегулирования конфликта, восстановление объектов экономики и инфраструктуры и возобновление социально-экономических связей.

При этом президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение посреднической ролью Медведчука.

Я никогда не встречался с Медведчуком. Почему им поднимаются вопросы возвращения пленных и прекращения огня только под выборы? Спросите его, — ответил он журналистам во время брифинга в Киеве, которые спросили его о проведённых в Минске переговорах.

В ходе этого брифинга Владимир Зеленский также призвал президента РФ Владимира Путина отпустить моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе. Для этого он специально перешёл с украинского языка на русский, писал News.ru.