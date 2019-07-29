https://static.news.ru/photo/27e933b0-b1ff-11e9-949a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал призыв украинского журналиста ввести войска в Россию. Эти угрозы он назвал безосновательными и бредовыми.

Всем этим злопыхателям ничего не остаётся, как геройствовать на безопасном расстоянии, высовывая свои головы из «окопов» и выкрикивая бредовые призывы, мысли и угрозы в адрес России. Никому не хочется видеть нашу страну сильной и сплочённой, — заявил он в беседе с РИА Новости .

По его словам, Россия всегда готова к защите своих национальных интересов и границ.

Ранее шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар заявил, что Киеву необходимо подготовиться к военному вторжению в Россию, чтобы поддержать «новые демократические власти». Он также предложил обучить украинских военнослужащих, которые будут участвовать в наступлении, российским законам. По его мнению, это поможет им в рамках законодательства действовать на территории чужой страны, писал News.ru.