https://static.news.ru/photo/a9068138-a7a4-11e9-958d-fa163e074e61_1024.jpg Крымский мост Фото: most.life

Угрозы Украины взорвать Крымский мост не имеют ничего общего с действительностью, так как в реальной жизни боеспособности украинской армии не хватает даже на то, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

В маленькой вселенной Турчинова Украина побеждает всех врагов и взрывает Крымский мост ракетой «Нептун», которая является косметической модификацией советской ракеты Х-35. А в реальности Киев не может остановить кровопролитие на востоке Украины и перестать убивать мирных жителей, — подчеркнул он в беседе с ТАСС .

Он добавил, что армия Украины может побеждать только в нескольких случаях: в заголовках СМИ и на своих учениях против вымышленного врага.

Ранее Турчинов заявил, что мост через Керченский пролив может быть легко уничтожен с помощью крылатых ракет «Нептун». Он заверил, что они способны также «уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования», писал News.ru.