Угрозы Украины взорвать Крымский мост не имеют ничего общего с действительностью, так как в реальной жизни боеспособности украинской армии не хватает даже на то, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
В маленькой вселенной Турчинова Украина побеждает всех врагов и взрывает Крымский мост ракетой «Нептун», которая является косметической модификацией советской ракеты Х-35. А в реальности Киев не может остановить кровопролитие на востоке Украины и перестать убивать мирных жителей, — подчеркнул он в беседе с ТАСС.
Он добавил, что армия Украины может побеждать только в нескольких случаях: в заголовках СМИ и на своих учениях против вымышленного врага.
Ранее Турчинов заявил, что мост через Керченский пролив может быть легко уничтожен с помощью крылатых ракет «Нептун». Он заверил, что они способны также «уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования», писал News.ru.