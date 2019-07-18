https://static.news.ru/photo/d8c2d87a-a931-11e9-95c4-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях диалога с Россией. По его словам, украинский лидер снова «предлагает игру в одни ворота».

Мол, вы отпускаете нарушителей границ в полном составе, а мы подумаем, мириться с вами или нет. Причём, мы ни слова не услышали об освобождении незаконно задержанного во всех отношениях журналиста Кирилла Вышинского, — подчеркнул парламентарий в беседе с RT .

Депутат отметил, что эти условия не являются основой для равноправного диалога. Для налаживания отношений нужны шаги с обеих сторон. По его словам, Зеленский тестирует Россию на прочность, «предлагая сделать шаг нам, а самому постоять».

Ранее Зеленский сообщил, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с РФ.

Как писал News.ru, в Киеве заявили о намерении добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал первый помощник украинского президента Владимира Зеленского Сергей Шефир. В подтверждение своих слов он перечислил шаги, на которые новая украинская администрация пошла в последнее время.