Государственная дума вряд ли будет предпринимать что-то в том случае, если поправка с санкциями против суверенного долга РФ будет внесена в закон об американском оборонном бюджете на 2020 год. Во всяком случае, в разговоре с News.ru председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков усомнился в необходимости соблюдать так называемый «принцип зеркальности» в реакции на возможное усиление антикремлёвских санкций. Парламентарий обращает внимание на то, что пока шансы на то, что поправку одобрят, не так велики.

Думаю, что нам не надо принимать никакие ответные меры — нам нужно спокойно работать, — заявил News.ru Аксаков, комментируя сообщения о том, что поправка с санкциями против госдолга РФ нашла одобрение в Палате представителей.

По мнению российского депутата, есть высокая вероятность, что она не будет поддержана президентом Дональдом Трампом. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин выступал против ограничения работы американских инвесторов с российским суверенным долгом, напомнил Аксаков.

Если даже теоретически какое-то решение (против суверенного долга РФ — News.ru) будет принято, в нынешней ситуации оно будет иметь только моральное значение, поскольку наш бюджет исполняется с профицитом. Нам в принципе этот внешний долг и не нужно формировать: средств в бюджете достаточно, чтобы формировать все программы, — дал свою оценку председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку.

Он обратил внимание на то, что российский запас золотовалютный резервов превышает $500 млрд.

Александр Рюмин/ТАСС

Аксаков заявил, что российский Фонд национального благосостояния достигает около 7 трлн рублей. Плюс с точки зрения финансовой обеспеченности Россия не имеет никаких проблем для выполнения задач, обозначенных в государственных программах, сказал депутат.

Я считаю, что гонка «санкции-антисанкции» — это не тот путь, которым нам надо идти сейчас. Надо больше заниматься внутренней экономикой, развивать её, а все эти политические аспекты существования или функционирования государства... Лучше к ним относиться, я бы сказал так: собаки лают — караван идёт. Я считаю, что гонка «санкции-антисанкции» — это не тот путь, которым нам надо идти сейчас. Надо больше заниматься внутренней экономикой, развивать её, а все эти политические аспекты существования или функционирования государства... Лучше к ним относиться, я бы сказал так: собаки лают — караван идёт. Анатолий Аксаков , председатель комитета ГД РФ по финансовому рынку:

Российский парламентарий назвал разработку американского оборонного бюджета внутренним делом США. По его оценке, на проектах этого законопроекта американские политики неизбежно пытаются зарабатывать политические «очки» с учётом предвыборной кампании-2020. Кроме того, законодатель не сомневается в том, что чем ближе будет президентская гонка в США, тем чаще будут звучать обвинения в адрес Кремля.

Это необратимый процесс, — заметил Аксаков. — Это один из аргументов, которые используются в этой предвыборной кампании или истерии — не знаю как лучше назвать.

Накануне Палата представителей Конгресса США дала «зелёный свет» касающейся России поправки к проекту национального оборонного бюджета на 2020 фискальный год. В ней содержатся запретительные меры в ответ на предполагаемые попытки «российского вмешательства» в американский электоральный процесс, в том числе — запрет на сделки с российским суверенным долгом. Авторами инициативы стали представители Демократической партии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. В своем пояснении к законодательной инициативе Шерман заявил, что поправка рассчитана на то, чтобы «обезопасить» запланированные на 2020 год выборы президента США.

Нам необходим внушительный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она натворила на предыдущих выборах, и сдержать её, — сказал законодатель во время слушаний. Брэдли Шерман представитель Демократической партии от Калифорнии

Помимо относящейся к России поправки Палата представителей «провела» инициативы по торпедированию предпринятой исполнительной властью в обход Конгресса продажи Эр-Рияду американского оружия, а также по запрету администрации президента США оказывать военную поддержку «арабской» коалиции в Йемене. Помимо этого законодатели предложили запретить организацию военных парадов в политических целях.

В заявлениях Белого дома уже говорилось о том, что Трамп может наложить на проект оборонного бюджета вето. Как уже отмечалось, администрация остаётся крайне недовольной тем, что конгрессмены намерены выделить Пентагону всего $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд. Но в конце июня Сенат одобрил проект военного бюджета на 2020 год на 750 млрд. Таким образом, представителям обеих палат Конгресса потребуется согласовать варианты проекта, которые отличаются друг от друга.