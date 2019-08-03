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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал введение США новых санкций в отношении России по делу Скрипалей. По его словам, эти меры незначительно отразятся на российской экономике.

Россия — большая, самодостаточная страна, у нас, помимо Америки, есть множество других торгово-экономических партнёров и в Азии, и на Ближнем Востоке. Конечно, печально, что политики вводят ограничения для бизнеса и развития экономики, но не думаю, что это существенно скажется на нашем благополучии, — заявил депутат в беседе с RT .

Он подчеркнул, что американцы действуют из своих собственных интересов, так и не представив доказательства причастности России, а также граждан РФ к инциденту в Солсбери.

Второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу с 19 августа. Ограничения касаются госдолга и предоставления кредитов РФ международными организациями.

Ранее В Госдепартаменте США сообщили, что новые санкции в отношении России могут быть отменены не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий. В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем, писал News.ru.