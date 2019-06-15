https://static.news.ru/photo/730e4e62-9025-11e9-80de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/OnePlanet11

Тысячи людей снова вышли на акцию в Гонконге в знак протеста против инициативы правительства об изменении закона об экстрадиции. Это позволит выдавать подозреваемых на материк. Местные жители считают, что такими мерами Пекин намерен бороться с инакомыслящими.

Новая волна возмущения вызвана тем, что администрация этой китайской территории, обладающей особым статусом, решила лишь приостановить обсуждение поправок, сообщает газета South China Morning Post. 15 июня о таком выходе из ситуации на фоне затянувшихся демонстраций заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение этому решению.

В итоге днём 17 июня толпы местных жителей снова вышли на центральные улицы. Они требуют полностью отозвать пересмотр закона, а также извинений от Кэрри Лэм. Звучат и призывы к отставке.

Демонстрации, продолжающиеся с начала июня, собрали, по данным организаторов, порядка 1 млн человек. В некоторых случаях акции протеста привели к столкновениям с полицией, применившей слезоточивый газ и резиновые пули.

Столь массовых манифестаций в Гонконге не было с так называемой Революции зонтиков 2014-го, когда протестующие также выходили против пекинской инициативы, касавшейся контроля над системой местных выборов, писал News.ru.

Независимость от материкового Китая гарантирована Гонконгу до 2047 года.