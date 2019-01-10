МИД ФРГ: Россия утратила доверие

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Хайко Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что страна нуждается в России как в партнере во внешней политике для разрешения мировых конфликтов.

«Россия в последние годы утратила в значительной степени доверие. Но мы по-прежнему нуждаемся в России как в партнере во внешней политике», — сказал Маас.

Немецкий политик отметил, что Россия может помочь решить конфликты в Йемене, Сирии, а также на Украине, где российская сторона своими первоначальными действиями нарушила международное право. Министр добавил, что вхождение Германии в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена является основанием для более тесного общения между Берлином и Москвой в вопросах международной политики. Данное заявление было сделано на традиционном новогоднем приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран обсудили внутриукраинский конфликт, а также затронули некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках.