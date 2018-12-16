Иностранцам станет сложнее инвестировать в немецкий бизнес

https://news.ru/storage/news/09d65342cb30fbfe9708c64ddbb6a69b/6ed0a188-3a60-4320-82c6-6c1594e6a526_850.jpg Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Правительство Германии намерено усложнить иностранным инвесторам процедуру приобретения долей в немецких компаниях. Это произошло в ответ на рост числа сделок, в ходе которых немецкие компании или доли в них приобретают иностранные инвесторы, в основном из Китая.

«Соответствующий законопроект уже согласован и должен быть одобрен на заседании кабинета министров ФРГ 19 декабря», — сообщает газета Handelsblatt.

Законопроект предлагает снизить с 25 до 10 процентов финансовый порог приобретаемой доли, при котором сделка подлежит проверке. Это коснётся инвесторов из стран, не входящих в Евросоюз, и компаний «критической инфраструктуры»: поставщиков оборонзаказа, электроэнергии, крупных производителей продуктов питания, а также СМИ.

Ранее News.ru писал, что текущие инвестиции в «Северный поток — 2» превышают сумму в шесть миллиардов евро. Российский «Газпром» является единственным владельцем компании Nord Stream 2 AG, компании — оператора проекта. Европейскими партнёрами компании, которые обязались профинансировать половину стоимости проекта строительства, выступают компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.