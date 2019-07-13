https://static.news.ru/photo/88a0c624-f7e6-4924-89cc-81b8a54edcd7_1024.jpg С-400 Фото: Екатерина Смола/mil.ru

В результате конфликта Анкары и Вашингтона из-за покупки российских комплексов С-400 Турция может выйти из НАТО, считает немецкий профессор политологии Томас Егер.

В своей в статье для журнала Focus Online он написал, что если Турция решится покинуть Североатлантический альянс, то это будет геостратегической потерей НАТО и «огромной победой Владимира Путина».

Клин в НАТО уже вбит, и он будет действовать, даже если Альянс сохранится в его нынешнем составе, — констатировал Егер.

Кроме того, по его мнению, сделка с Турцией способствует стремительному росту репутации России в мире. Более того, российские военные получат доступ к секретным данным, что станет огромным преимуществом для спецслужб страны.

При этом укрепление связей Москвы и Анкары политолог назвал «международной сенсацией».

Эксперт также не исключил, что ослабление связей с США обернется для Турции огромными политическими и экономическими потерями, а Эрдогану может потребоваться помощь Москвы, чтобы сохранить свою власть.

Ранее News.ru писал о том, что Соединённые Штаты готовы объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в конце следующей недели.