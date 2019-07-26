https://static.news.ru/photo/bd8da00a-b01e-11e9-8a53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Жители восточной Германии высказались за сближение с Россией. Об этом заявили 72% респондентов, принявших участие в опросе, опубликованном в газете Der Tagesspiegel.

При этом среди граждан, проживающих в западной части Германии, за налаживание отношений с Москвой высказались 54% опрошенных.

Политику Запада в отношении России считает неверной, вероятно, такое же большое количество людей, — предположила автор статьи Керстин Декер.

Она также выразила мнение, что в бывшей ГДР лучше понимают Россию, так как они с ней хорошо знакомы. По мнению журналистки, именно по этой причине восточные немцы не представляют Крым не в составе РФ. Этим же объяснила она и «сильное недовольство» жителей Германии «политикой силы» Запада, в частности, антироссийскими санкциями.

Ранее News.ru писал о том, что улучшение отношений между Киевом и Москвой может стать серьёзной проблемой для Европы. Такое мнение выразили журналисты немецкой газеты Die Welt. Издание полагает, что граждане Украины, проголосовавшие за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, выступают за улучшение отношений с Россией. При этом издание предупредило, что если украинский лидер откажется от позиции своего предшественника Петра Порошенко и пойдёт на компромисс с Москвой, то это станет сигналом, что в Европе «можно успешно перекраивать границы».