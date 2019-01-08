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Ультраправого депутата бундестага избили в Бремене

7aktuell.de/MG/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Неизвестные молодые люди напали на главу партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница. Инцидент произошёл в городе Бремен. По данным полиции, причиной нападения стали политические взгляды.

Неизвестные избили 66-летнего депутата бундестага деревянным брусом. Врачи диагностировали серьёзную травму головы. Представители правоохранительных органов занимаются розыском преступников.

Кабинет министров Германии осудил нападение на своего коллегу.

«Жестокое нападение на депутата бундестага Франка Магница в Бремене подлежит решительному осуждению. Надеемся, что полиции удастся быстро схватить преступников», — написал о случившемся официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter.

Ранее News.ru писал, что полиция Германии задержала в федеральной земле Гессен на западе страны подозреваемого в совершении серии хакерских атак на немецких политиков и знаменитостей. Немецкие власти обращались за помощью к американскому АНБ после того, как в Сети оказались номера мобильных телефонов, адреса, внутрипартийные документы и другие личные данные немецких политиков и их семей. Представитель немецких левых сообщил, что хакерская атака на политиков Германии затронула одного из членов партии.


#германия #нападение #бундестаг #ДЕПУТАТ #ЧП
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