USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,275 $   Brent53.70 $ Bitcoin3,624.38 $
МОСКВА-9°C00:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Финансирование мечетей планируют контролировать в ФРГ

Henning Kaiser/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти ФРГ намерены контролировать любые финансирования, которые направлены на поддержку мечетей на территории Германии. Немецкое правительство планирует ликвидировать денежный поток, чтобы пресечь иностранное влияние и помешать развитию радикальных общин.

По информации Suddeutsher Zeitung, под контроль возьмут денежные средства, которые поступают из Кувейта, Катара и Саудовской Аравии. Это поможет предотвратить «распространение фундаменталистской интерпретации ислама».

Летом немецкая контрразведка представила доклад, в котором сообщалось о потенциальной угрозе со стороны мигрантов, представляющих радикальные исламские общины.

Ранее News.ru писал, что немецкие власти хотят привлечь в бундесвер граждан из других стран Евросоюза. ФРГ уже обсуждала этот вопрос с другими членами Евросоюза. Правительство заинтересовано только в высококвалифицированных специалистах в сфере информационных технологий. В Германии проживает около 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может проходить военную службу в Германии.


#германия #терроризм #мечеть #ФРГ #финансирование
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


читайте также
в мире 21:32, 27 декабря 2018
Lufthansa отрицает причастность к инциденту с самолётом Меркель
в мире 19:59, 27 декабря 2018
ФРГ хочет привлечь в бундесвер граждан из других стран ЕС
в мире 15:03, 27 декабря 2018
Виновником поломки самолёта с Меркель оказалась Lufthansa
в мире 15:01, 27 декабря 2018
МИД ФРГ выступил за реформирование Совбеза ООН
в мире 09:25, 27 декабря 2018
Германия понесёт потери при выходе Британии из ЕС без соглашения
Лента новостей
политика 23:51
Мэр Среднеуральска уволился из-за конфликта с депутатами
в мире 23:31
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
экономика 23:28
Финансовый супермаркет появится в России
новый год 23:27
Пригожин вновь готовит новогодний приём в Кремле
общество 23:19
Рогозин: академия Циолковского будет бороться с «клоунами»
Другие новости
в мире 23:31
Россиянка задержана в Финляндии по запросу США
в мире 21:32
Lufthansa отрицает причастность к инциденту с самолётом Меркель
в мире 21:15
Депутат Рады назвал Украину самой бедной страной
в мире 21:04
Россияне отсутствовали при ограблении церкви в Вене
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top