Финансирование мечетей планируют контролировать в ФРГ

Власти ФРГ намерены контролировать любые финансирования, которые направлены на поддержку мечетей на территории Германии. Немецкое правительство планирует ликвидировать денежный поток, чтобы пресечь иностранное влияние и помешать развитию радикальных общин.
По информации Suddeutsher Zeitung, под контроль возьмут денежные средства, которые поступают из Кувейта, Катара и Саудовской Аравии. Это поможет предотвратить «распространение фундаменталистской интерпретации ислама».
Летом немецкая контрразведка представила доклад, в котором сообщалось о потенциальной угрозе со стороны мигрантов, представляющих радикальные исламские общины.
Ранее News.ru писал, что немецкие власти хотят привлечь в бундесвер граждан из других стран Евросоюза. ФРГ уже обсуждала этот вопрос с другими членами Евросоюза. Правительство заинтересовано только в высококвалифицированных специалистах в сфере информационных технологий. В Германии проживает около 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может проходить военную службу в Германии.