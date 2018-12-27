Финансирование мечетей планируют контролировать в ФРГ

https://news.ru/storage/news/545c7c5bb2992c44212ca30f1aeb1593/2806abeb-e9f6-4d75-a110-5c43d8b72d8d_850.jpg Henning Kaiser/Global Look Press

Власти ФРГ намерены контролировать любые финансирования, которые направлены на поддержку мечетей на территории Германии. Немецкое правительство планирует ликвидировать денежный поток, чтобы пресечь иностранное влияние и помешать развитию радикальных общин.

По информации Suddeutsher Zeitung, под контроль возьмут денежные средства, которые поступают из Кувейта, Катара и Саудовской Аравии. Это поможет предотвратить «распространение фундаменталистской интерпретации ислама».

Летом немецкая контрразведка представила доклад, в котором сообщалось о потенциальной угрозе со стороны мигрантов, представляющих радикальные исламские общины.

Ранее News.ru писал, что немецкие власти хотят привлечь в бундесвер граждан из других стран Евросоюза. ФРГ уже обсуждала этот вопрос с другими членами Евросоюза. Правительство заинтересовано только в высококвалифицированных специалистах в сфере информационных технологий. В Германии проживает около 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может проходить военную службу в Германии.