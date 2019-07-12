https://static.news.ru/photo/844cf8d8-a4aa-11e9-93fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Державна фіскальна служба України/Facebook

Силовики пришли с обыском в фискальную службу Украины. По неподтверждённым данным, это связано с облегчением налогового режима для одной из компаний.

Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией «Филипп Моррис» и Украиной, — сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в ведомстве.

С 2015 года компания «Филипп Моррис Украина» начала пользоваться специальным таможенным режимом, освобождающим от ввозной пошлины и других налогов на импорт ряда материалов. В марте 2016 года срок действия разрешения на это для компании закончился.

Главное управление государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения режима к операциям, — отмечает издание.

По результатам проверки компания получила налоговые уведомления на общую сумму 635 миллионов гривен (24,4 миллиона долларов).

В апреле 2019 стало известно, что судебное дело между налоговиками и «Филипп Моррис» закрыли «вследствие отмены налоговых уведомлений-решений».

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