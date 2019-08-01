https://static.news.ru/photo/6cfd35f2-b45a-11e9-993a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Финляндия надеется на сохранение потока туристов из России, несмотря на ужесточение требований к въездным документам. Об этом заявили в МИД Финляндии.

Говорить об этом рано, но мы очень надеемся, что количество заявлений на визу от россиян не уменьшится, — рассказал РИА Новости руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен.

Он отметил, что по итогам 2018 года 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России.

Ранее стало известно, что власти Финляндии ужесточают правила получения гражданами РФ шенгенской визы. У россиян будут запрашивать все необходимые сопроводительные документы, согласно директивам Евросоюза. Речь идёт о проездных билетах, документах, подтверждающих проживание на время поездки, справке о доходах и выписке из банка. Кроме того, желающие получить визу должны будут представить описание маршрута поездки. Ранее все эти документы требовались только в исключительных случаях. Новые правила будут действовать с 1 сентября, писал News.ru.