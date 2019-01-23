В ФБР не могут работать из-за шатдауна

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) не могут работать из-за бюджетного кризиса, в связи с которым приостановлена работа правительства США.
«Подготовка к конкретным операциям по реагированию на чрезвычайные происшествия была или перенесена на более поздний срок, или вовсе отменена в январе, и это продолжается не одну неделю из-за отсутствия бюджетных средств», — говорится в отчёте Ассоциации агентов ФБР.
Отмечается, что за это время сотрудники бюро потеряли несколько информаторов, которые работали с ними на протяжении нескольких месяцев и лет, из-за невозможности им платить.
Большая часть агентов вынуждена продолжать свою работу без оплаты.
Как ранее писал News.ru, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл вынесет в ближайшие дни на голосование предложение Белого дома по выходу из бюджетного кризиса и завершению связанной с ним приостановки деятельности федеральных органов (шатдауна). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.