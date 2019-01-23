В ФБР не могут работать из-за шатдауна

https://news.ru/storage/news/5d9d066a631544c337ef5bf31e4bdf39/e49274a4-46c5-492b-aa39-62c278dfd1f0_850.jpg imagebroker.com/Global Look Press

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) не могут работать из-за бюджетного кризиса, в связи с которым приостановлена работа правительства США.

«Подготовка к конкретным операциям по реагированию на чрезвычайные происшествия была или перенесена на более поздний срок, или вовсе отменена в январе, и это продолжается не одну неделю из-за отсутствия бюджетных средств», — говорится в отчёте Ассоциации агентов ФБР.

Отмечается, что за это время сотрудники бюро потеряли несколько информаторов, которые работали с ними на протяжении нескольких месяцев и лет, из-за невозможности им платить.

Большая часть агентов вынуждена продолжать свою работу без оплаты.

Как ранее писал News.ru, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл вынесет в ближайшие дни на голосование предложение Белого дома по выходу из бюджетного кризиса и завершению связанной с ним приостановки деятельности федеральных органов (шатдауна). Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.