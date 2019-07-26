https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли призвал Киев прекратить ассоциировать страну с негативными вещами, такими, как коррупция.

По его мнению, несмотря на сложившийся «ужасный имидж», Украина является очень привлекательной страной.

Вам самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг, — сказал дипломат в интервью изданию «Европейская правда».

Мингарелли также назвал земельную реформу, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформу правоохранительных органов направлениями, на которые новое украинское правительство должно обратить внимание в первую очередь.

Ранее News.ru писал о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук являются главными врагами действующего украинского главы Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко.