Посол Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли призвал Киев прекратить ассоциировать страну с негативными вещами, такими, как коррупция.
По его мнению, несмотря на сложившийся «ужасный имидж», Украина является очень привлекательной страной.
Вам самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг, — сказал дипломат в интервью изданию «Европейская правда».
Мингарелли также назвал земельную реформу, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформу правоохранительных органов направлениями, на которые новое украинское правительство должно обратить внимание в первую очередь.