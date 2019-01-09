Вьетнам хочет наказать Facebook из-за критики власти

https://news.ru/storage/news/4bfa950c13f195c6135cc2b9373b70f6/71249c75-4055-42a7-9a7e-b4068bcaf011_850.jpg FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Министерство информации и коммуникаций Вьетнама заявило о том, что Facebook нарушил ряд законов страны. Речь идёт о страницах, с антигосударственным контентом и отказе в предоставлении личных данных правоохранительным органам.

Как сообщило ведомство на пресс-конференции, компания допустила размещение пользователями антиправительственных публикаций, которые, согласно закону страны о кибербезопасности, признаны клеветническими и несоответствующими действительности.

Запросы на удаление этих материалов удовлетворены не были. Facebook заявил, что данный контент не нарушает правил соцсети, сообщает Vietnam News.

Также Вьетнам обвиняет соцсеть в отказе предоставить правоохранительным органам данные по учетным записям предполагаемых мошенников. Компания позволяла владельцам аккаунтов продавать и рекламировать незаконные услуги и товары, в том числе оружие и пиротехнику, говорится в заявлении министерства.

Кроме того, по мнению госорганов, Facebook не пресекал покупку рекламных мест для размещения ложной информации, очернения организаций, лиц и компаний.

Более того, Facebook, наряду с Google, избегает выполнения своих налоговых обязательств. По подсчётам исследовательской компании ANTS, расходы на рекламу во Вьетнаме в 2018 году через соцсеть и поисковик составили около 235 млн и 152 млн долларов соответственно. Но обязательных сборов в казну уплачено не было.

Если соцсеть не исправит указанные нарушения, то Вьетнам обещает принять меры экономического и технического характера для обеспечения «здоровой сетевой среды».

Ранее News.ru писал о том, что Facebook возглавил список техногигантов с наименьшим доверием пользователей. В ходе проведённого опроса 40% респондентов ответили, что не могут положиться на соцсеть в плане сохранности личной информации. Резкое падение доверия к Facebook связано с серией утечек, случавшихся на протяжении 2018 года. Подробнее о главных провалах соцсети читайте в специальном материале.