https://static.news.ru/photo/fa2f0e20-906d-11e9-b06b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elenazoe/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Эстонское отделение Красного Креста потребовало от Русского молодёжного театра в Таллине отказаться от использования «красного креста» в спектакле про Доктора Айболита, поставленном по одноимённому произведению советского писателя Корнея Чуковского.

Об этом сообщает Sputnik-Латвия со ссылкой на худрука театра Александра Пуолакайнена.

По его словам, Красный Крест пригрозил им серьёзными штрафными санкциями за несанкционированное, как считают в организации, использование их эмблемы.

Доктору Айболиту грозит штраф! Уважаемые чиновники Красного Креста, неужели Вы это всерьёз? Неужели это самое важное дело для Вашей организации? — обратился к обществу Пуолакайнен.

По его словам, с представителями Красного Креста уже был проведён ряд разъяснительных бесед, но все они не увенчались успехом и понимание не было достигнуто. Сотрудникам театра не удаётся объяснить, что это всего лишь детский спектакль про врача.

Ранее в соседней Риге инициативу сноса памятника воинам-освободителям раскритиковал мэр города Дайнис Турлайс. Он сравнил это предложение с мракобесием, писал News.ru.