Эстонское отделение Красного Креста потребовало от Русского молодёжного театра в Таллине отказаться от использования «красного креста» в спектакле про Доктора Айболита, поставленном по одноимённому произведению советского писателя Корнея Чуковского.
Об этом сообщает Sputnik-Латвия со ссылкой на худрука театра Александра Пуолакайнена.
По его словам, Красный Крест пригрозил им серьёзными штрафными санкциями за несанкционированное, как считают в организации, использование их эмблемы.
Доктору Айболиту грозит штраф! Уважаемые чиновники Красного Креста, неужели Вы это всерьёз? Неужели это самое важное дело для Вашей организации? — обратился к обществу Пуолакайнен.
По его словам, с представителями Красного Креста уже был проведён ряд разъяснительных бесед, но все они не увенчались успехом и понимание не было достигнуто. Сотрудникам театра не удаётся объяснить, что это всего лишь детский спектакль про врача.
Ранее в соседней Риге инициативу сноса памятника воинам-освободителям раскритиковал мэр города Дайнис Турлайс. Он сравнил это предложение с мракобесием, писал News.ru.