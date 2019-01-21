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В ЕС обсудят противодействие дезинформации

Федерика Могерини Salvatore Di Nolfi/Xinhua/Global Look Press

Федерика Могерини

в мире [ версия для печати ]

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ожидает от глав МИД стран Евросоюза предложений по противодействию пропаганде.

«Мы обсудим план по противодействию дезинформации. Я призову министров дополнить эту работу с национальных точек зрения», — сообщила Могерини журналистам перед началом переговоров глав МИД в Брюсселе.

Один из пунктов этих переговоров — внесённый Еврокомиссией план борьбы с распространением в Европе пропаганды. Основным источником пропагандистских кампаний в Евросоюзе считают Россию.

Ранее News.ru писал, что культурная дипломатия в последние годы приобретает особую роль. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что подразумевает под этим научную дипломатию, добавив, что именно эти сферы становятся наиболее важными. По его словам, в настоящее время многие проблемы, стоящие перед человечеством, невозможно решать без глобального сотрудничества. В качестве примеров проектов, дающих «реальный результат», он привёл Европейскую организацию по ядерным исследованиям и адронный коллайдер. К этой сфере он также причислил космос.


#евросоюз #пропаганда
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