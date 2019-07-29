https://static.news.ru/photo/7e00dfe2-a051-11e9-ae67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/defenceu

Украинские военнослужащие морской пехоты отказались подчиняться приказам командования, требуя улучшения материального обеспечения личного состава.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, бунт произошёл в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении.

В настоящее время там работает совместная следственная группа Службы безопасности Украины (СБУ) и военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Басурин уточнил, что всего к неповиновению командованию призывали 16 военнослужащих. Зачинщиком бунта стал старший матрос Роман Бондаренко, который потребовал привести вещевое и продовольственное снабжение на передовых позициях в соответствие с нормами.

По приказу министра обороны Украины от восьмого июля он получил премию за особые успехи в ведении боевых действий против нашей республики в размере десяти тысяч гривен, — подчеркнул представитель ДНР.

Как писал News.ru, замначальника Народной милиции самопровозглашённой ДНР Эдуард Басурин сообщил, что власти Украины приняли решение о выводе из Донбасса бойцов полка «Азов». Полк будет временно передислоцирован в Мариуполь. Министр МВД Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан примут решение о судьбе добровольческого подразделения позже.