Украинские силовики за минувшие сутки 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило 26 раз, — заявил представитель ДНР.
По его словам, всего украинскими военными было выпущено 284 единицы боеприпасов, среди них — более 130 мин и артиллерийских снарядов. Также вёлся огонь из гранатомётов, стрелкового оружия и зенитных установок.
Как ранее писал News.ru, силовики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР.