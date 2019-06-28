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228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии. В прошлом году было зафиксировано около 59 тысяч случаев гриппа.

По словам главы совета австралийской медицинской ассоциации общей практики Ричарда Кидда, пик заболеваемости придётся на июль–сентябрь. Несмотря на то, что более 11 миллионов человек прошли вакцинацию, вспышка гриппа всё же...