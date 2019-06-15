https://static.news.ru/photo/4a4d7ba0-9071-11e9-823a-fa163e074e61_1024.jpg Александр Захарченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В самопровозглашённой Донецкой народной республике установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Помощник начальника 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин причастен к подготовке заказных убийств героев ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола. — Ред.) и Александра Захарченко. Его имя назвал один из пойманных спецслужбами ДНР диверсант. Военные также нашли ещё одного виновного.

Позывной Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и чёрных очках. Им оказался Андрей Байдала. Агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ, — отмечается в сюжете « Вестей недели ».

Комбат Павлов (Моторола) погиб в результате взрыва в лифте собственного дома. Это произошло 16 октября 2016 года.

31 августа 2018 года Александр Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявляли, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом.

Как писал News.ru, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить обстрел Донбасса, а «не рисовать миражи инвестиций». Таким образом сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского лидера о поддержке региона.