В ДНР сообщили об активизации украинских разведчиков

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил об усилении активности украинских разведчиков в районе Авдеевки.
«В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка», — заявил Безносов.
По его словам, четыре украинских диверсанта недавно подорвались на собственной мине вблизи Авдеевки, информирует ФАН.
Как ранее писал News.ru, подразделения самопровозглашённой Донецкой народной республики взяли в плен украинского силовика, который надеялся в одиночку атаковать их позиции. В Народной милиции ДНР отметили, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения.