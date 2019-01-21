В ДНР сообщили об активизации украинских разведчиков

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Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил об усилении активности украинских разведчиков в районе Авдеевки.

«В последнее время отмечается активизация разведывательных подразделений и подразделений специального назначения противника на севере от Донецка», — заявил Безносов.

По его словам, четыре украинских диверсанта недавно подорвались на собственной мине вблизи Авдеевки, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, подразделения самопровозглашённой Донецкой народной республики взяли в плен украинского силовика, который надеялся в одиночку атаковать их позиции. В Народной милиции ДНР отметили, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения.