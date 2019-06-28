https://static.news.ru/photo/4d308f18-9a87-11e9-9952-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/ChristinaPushaw

Массовое шествие началось в столице Грузии Тбилиси. Митингующие требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии. Протесты в стране продолжаются уже десятый день.

Люди идут по центральному проспекту Руставели в сторону площади Свободы. Они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписью «Уходи!». В акции принимают участие оппозиционные партии и жители из регионов.

Ранее митингующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который уже покинул пост. Вместе с этим были выдвинуты дополнительные требования — проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, освобождение задержанных активистов. Всё это было выполнено.

Теперь грузины хотят добиться снятия полномочий с главы МВД. 20 июня акция протеста перед зданием национального парламента была жёстко разогнана сотрудниками полиции. Против людей применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Поводом для волнений послужило то, что глава российской делегации Ассамблеи православия, проходившей в Тбилиси, Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке. Его речь была посвящена независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

На фоне акций протеста президент РФ Владимир Путин ввёл запрет на полёты в Грузию. В итоге российские туристы, уже запланировавшие отдых, начали менять приобретённые туры на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр, писал News.ru.