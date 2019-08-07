https://static.news.ru/photo/4f903cae-b986-11e9-ae44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики выразил благодарность русским за помощь в объединении Германии и предотвращении убийств.

Бывшие граждане ГДР понимают, что без русских не было бы объединения Германии. Тогда убийства смог предотвратить не только Грегор Гизи (депутат бундестага от Левой партии. — News.ru). Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России, — напомнил политик в интервью телеканалу ZDF.

Он также подчеркнул, что в те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения и прекрасно понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах.

Ранее News.ru писал о том, что глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель назвал ограничительные меры США против проекта «Северный поток — 2» угрозой Европе. По его мнению, санкции против строительства газопровода сделают из европейской энергетики «игрушку США» и нанесут существенный вред Германии, Франции, Италии, Нидерландам, Австрии и Швейцарии.