В Белоруссии создали рабочую группу по интеграции с РФ

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения спорных вопросов с Россией. Её возглавит министр экономики Дмитрий Крутой.
Рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров Беларуси, сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее Крутой заявил, что белорусско-российская межправительственная рабочая группа приступила к формированию повестки переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях.
«Со стороны России и с нашей стороны на сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза», — рассказал министр.
Аналогичная рабочая группа уже создана в России, её возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.
Как писал News.ru, Белоруссия ищет альтернативные варианты поставки нефти в страну. Правительство должно проработать вопрос сотрудничества с прибалтийскими портами в ближайшее время. Соответствующую задачу поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.