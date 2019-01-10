USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,290 $   Brent60.45 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C17:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

В Белоруссии создали рабочую группу по интеграции с РФ

Rene Fluger/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения спорных вопросов с Россией. Её возглавит министр экономики Дмитрий Крутой.

Рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров Беларуси, сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее Крутой заявил, что белорусско-российская межправительственная рабочая группа приступила к формированию повестки переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях.

«Со стороны России и с нашей стороны на сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза», — рассказал министр.

Аналогичная рабочая группа уже создана в России, её возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.

Как писал News.ru, Белоруссия ищет альтернативные варианты поставки нефти в страну. Правительство должно проработать вопрос сотрудничества с прибалтийскими портами в ближайшее время. Соответствующую задачу поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.


#переговоры #Белоруссия #румас #ДмитрийКрутой
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
в мире 14:38, 10 января 2019
Белоруссия планирует закупать нефть через Прибалтику
в мире 14:38, 10 января 2019
Белоруссия планирует закупать нефть через Прибалтику
политика 13:49, 10 января 2019
Лукашенко: все проблемы Белоруссии с РФ решены
Украинская сторона хочет через Стокгольм получить $12 млрд
экономика 12:49, 10 января 2019
«Нафтогаз» снова грозит «Газпрому» судом
Украинская сторона хочет через Стокгольм получить $12 млрд
происшествия 07:46, 6 января 2019
Российские туристы застряли на границе Белоруссии
Лента новостей
общество 17:54
Роскомнадзор заподозрил Би-би-си в пропаганде терроризма
общество 17:53
Турфирмы отстранят от организации паломнических поездок
технологии 17:50
«Яндекс» будет продавать видео на площадках Rambler
технологии 17:46
Умный перцовый баллончик сможет позвать на помощь
в мире 17:42
Помпео: военные США всегда уходили из других стран
Другие новости
в мире 17:42
Помпео: военные США всегда уходили из других стран
в мире 17:35
Трамп рассказал о своём вежливом поведении
в мире 17:17
Томос об автокефалии новой церкви вернули на Украину
в мире 17:16
Помпео: США продолжат наносить авиаудары по террористам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top