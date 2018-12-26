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Первая IT-рота появилась в Белоруссии

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь сообщили об открытии первой роты информационных технологий (IT-рота).

«Цель подразделения — повышение эффективности подготовки вооруженных сил путем максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в области IT-технологий», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рота сформирована на базе Военной академии. В новое подразделение вошло 40 человек. Подразделение займётся разработкой программного обеспечения, специальных и прикладных программ, которые связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением.

Конкурс в IT-роту составил более восьми человек на место. Для прохождения срочной военной службы были отобраны молодые люди, которые получили высшее техническое образование по IT-специальности.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко цены на газ. Лидеры двух стран также договорились об изменениях в налоговом законодательстве.


#военные #IT #Белоруссия #солдаты
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