Первая IT-рота появилась в Белоруссии

https://news.ru/storage/news/cac7626c0003ba5a233c9d6f007e3e33/6cb4bdee-262f-46ff-88c3-a7d21c29c662_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь сообщили об открытии первой роты информационных технологий (IT-рота).

«Цель подразделения — повышение эффективности подготовки вооруженных сил путем максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в области IT-технологий», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рота сформирована на базе Военной академии. В новое подразделение вошло 40 человек. Подразделение займётся разработкой программного обеспечения, специальных и прикладных программ, которые связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением.

Конкурс в IT-роту составил более восьми человек на место. Для прохождения срочной военной службы были отобраны молодые люди, которые получили высшее техническое образование по IT-специальности.

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