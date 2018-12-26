Первая IT-рота появилась в Белоруссии

В пресс-службе Министерства обороны Республики Беларусь сообщили об открытии первой роты информационных технологий (IT-рота).
«Цель подразделения — повышение эффективности подготовки вооруженных сил путем максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в области IT-технологий», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Рота сформирована на базе Военной академии. В новое подразделение вошло 40 человек. Подразделение займётся разработкой программного обеспечения, специальных и прикладных программ, которые связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением.
Конкурс в IT-роту составил более восьми человек на место. Для прохождения срочной военной службы были отобраны молодые люди, которые получили высшее техническое образование по IT-специальности.
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