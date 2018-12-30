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В Белоруссии ожидают снижение цен на топливо

Anton Belitsky/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что компания в первую неделю 2019 года ожидает уменьшения розничных цен на автомобильное топливо в стране из-за снижения стоимости барреля нефти.

«Нами внесены предложения на январь по снижению цены на нефтепродукты на внутреннем рынке», — рассказал Рыбаков телеканалу «Беларусь 1».

Глава «Белнефтехима» уточнил, что изменения будут зависеть от фактической стоимости барреля в начале января. Если нефть будет стоить в диапазоне $52–55 за баррель, то будет рассмотрено снижение на одну белорусскую копейку по дизелю и на две копейки по автобензину, пояснил Рыбаков.

Ранее News.ru писал, что Республика Беларусь страдает от конфликта России и Украины. Данное заявление сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Политик отметил, что из-за конфликта страны страдают в политическом и торгово-экономическом плане, а своими действиями могут негативно повлиять на европейскую региональную безопасность. Он также подчеркнул, что именно белорусский президент всегда становится инициатором по восстановлению мира на Украине.


#нефть #цена #Белоруссия #баррель #топливо
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