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Крупный аист спровоцировал ДТП в Столине Брестской области. Птица гуляла по газону вдоль дороги и решила взлететь, когда мимо проезжал автомобиль Lada Priora. В итоге последовало столкновение.

Водитель вызвал ГАИ, чтобы оформить ДТП, так как машина получила незначительные механические повреждения. В частности, у авто была разбита фара. «Нарушитель» не пострадал. Сначала аист вместе с водителем дожидался приезда сотрудников ГАИ, а затем наблюдал за оформлением протокола.

Как добропорядочный виновник аварии, аист оставался на месте происшествия. Прогуливаясь неподалёку по нерегулируемому пешеходному переходу, он как будто пристально наблюдал за процессом оформления ДТП. И как только инспекторы закончили с формальностями, аист улетел, — рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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