https://static.news.ru/photo/d1b09496-9b4e-11e9-93bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Adam DelGiudice/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу раскритиковал подготовку кандидатов в президенты США от Демократической партии к теледебатам. Он порекомендовал им тщательнее проверять факты, касающиеся экономики страны.

Я в ответ им заявляю, что состояние экономики прочное. Та линия, которую они [демократы] проводят, не соответствует действительности, — заявил чиновник в эфире телеканала Fox News .

Он рекомендовал помощникам и советникам всех 20 претендентов, участвовавших в первых теледебатах 26 и 27 июня в Майами, «тщательнее относиться к проверке фактов». Что именно было не так в их словах, он не уточнил.

Ранее News.ru писал, что в ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал Россию главной геополитической угрозой Вашингтону. При этом губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что главной угрозой Соединённым Штатам считает действующего президента Дональда Трампа. Его слова были встречены шквалом аплодисментов.

Всего в рамках праймериз Демократической партии запланировано 12 теледебатов. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.