В Аргентине учредили Клуб друзей Крыма, который займётся культурной деятельностью, а также распространением важных информационных сообщений.
В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Буэнос-Айресе прошёл торжественный вечер, посвящённый открытию Клуба друзей Крыма. Он создан для развития общественных и культурных связей между Аргентиной и Крымским полуостровом. Кроме того, аргентинский филиал займётся доведением до соотечественников объективной информации о событиях в регионе, передаёт
Как писал News.ru, восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является первым шагом Москвы на пути признания Крыма российским, заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.