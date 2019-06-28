https://static.news.ru/photo/a8773238-9a86-11e9-9cda-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Аргентине учредили Клуб друзей Крыма, который займётся культурной деятельностью, а также распространением важных информационных сообщений.

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Буэнос-Айресе прошёл торжественный вечер, посвящённый открытию Клуба друзей Крыма. Он создан для развития общественных и культурных связей между Аргентиной и Крымским полуостровом. Кроме того, аргентинский филиал займётся доведением до соотечественников объективной информации о событиях в регионе, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является первым шагом Москвы на пути признания Крыма российским, заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.