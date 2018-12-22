Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме

https://news.ru/storage/news/152733b5ea5b6174b7299e4724cc57bc/4075d7c5-f99e-4a5d-b3b6-a7a35ef2557b_850.jpg Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Американская администрация не планирует увольнять председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщила пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс. Информация о такой кадровой перестановке ранее появилась в СМИ.

«Я в курсе отсутствия планов увольнять Пауэлла», — заявила она телевизионному каналу CNBC.

О возможном увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла сообщал Bloomberg. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, глава страны «много раз за последние несколько дней» озвучивал мысль об увольнении, однако его советники предупредили, что это будет «катастрофическим шагом».

В настоящее время неизвестно, имеет ли лидер Штатов полномочия уволить главу ФРС. Закон о Федеральной резервной системе страны гласит, что президент может «сместить» любого члена совета ведомства по весомой причине, однако такой шаг станет беспрецедентным ударом по независимости ФРС, писал News.ru.