Увеличение шиитских сил ставит Сирию на грань новой войны

https://news.ru/storage/news/858a57fac984801d5bb7b7f45a2bdb2d/cd493a28-8de2-4a19-a48a-3fdd40cf6b13_850.jpg Sebastian Backhaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ополченцы «Хашд аш-Шааби»

На границе концентрируются отряды проиранского ополчения

Уход американских войск из Сирии может обернуться увеличением концентрации проиранских сил на территории Арабской Республики. Такие опасения появились после того, как стало известно, что к сирийско-иракской границе стянуты значительные силы, которые принадлежат к шиитскому ополчению — Силам народной мобилизации («Хашд аш-Шааби»). Вероятно, это ответ Ирана не только на решение Соединённых Штатов свернуть военную деятельность в Сирии, но и на новую стратегию Израиля, которая заключается в устранении двусмысленности по поводу своих ракетных ударов.

Концентрация бойцов Сил народной мобилизации в пограничной зоне, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать только об одном — Сирии грозит новый приток шиитских милиций, самый крупный с того момента, как ливанская группировка «Хезболла» по приказу иранских властей вмешалась в ход гражданского конфликта в Арабской Республике. Расширение присутствия ополчения в Сирии — это, как передают источники Asharq Al-Awsat, инициатива иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Инсайдеры уверяют, что решение Сулеймани связано с открытыми действиями Израиля против проиранских сил в Сирии. В настоящее время бойцы Сил народной мобилизации ждут только «зеленого света» от сирийского президента Башара Асада — ранее многие иракские фракции воевали на стороне Дамаска и «Хашд аш-Шааби».

Приход 10 тысяч шиитских бойцов на территорию Арабской Республики станет испытанием для нового главы израильского Генштаба Авива Кохави, который сменил на этом посту Гади Айзенкота. С приходом Кохави Армия обороны (ЦАХАЛ) сменила свою линию в Сирии — теперь руководство еврейского государства пытается устранить любую двусмысленность по поводу своих действий на территории переживающей гражданский конфликт страны. Правда, отправной точкой стало интервью Айзенкота западной прессе, в котором он прояснил последние эпизоды с обстрелами иранских целей и поддержкой Израилем умеренной оппозиции в Сирии. Теперь ЦАХАЛ нападает не скрываясь. Накануне израильские самолеты атаковали цели в районе аэропорта Дамаска. Это, как утверждает региональная пресса, было одним из самых масштабных нападений за последние годы. Таким образом еврейское государство отправило сообщение не только Дамаску, но и Москве о том, что «ракетные обстрелы (со стороны лояльных Ирану сил. — News.ru) не останутся без ответа».

Israel Defense Forces/flockr.com Армия обороны Израиля

Нельзя не заметить, что импульсом для подобных действий Ирана могло стать только решение американского руководства закончить военную кампанию в Сирии. Об этом неоднократно говорили сами американские законодатели. Их не смог переубедить даже проведенный специально для них закрытый брифинг замглавы Пентагона по политическим вопросам Джона Руда и главы управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов ВС США Ричарда Кларка.

«Я думаю, что решение президента об уходе из Сирии ошибочно, — отметила сенатор Джин Шахин. — Это значительная внешнеполитическая ошибка, потому что она приведет не только к отказу от курдов и „Сирийских демократических сил“ (многонационального альянса, костяк которого составляют курдские вооруженный формирования. — News.ru), но и предоставит России и Ирану возможность расширять свое влияние в Сирии».

Демократ Джек Рид предположил, что «вывод сил без какой-либо политической, дипломатической или военной поддержки» будет иметь тяжелые последствия.

В экспертной среде указывают на то, что вторжение Сил народной мобилизации на сирийскую территорию может спровоцировать прямой вооруженный конфликт с США, чьи военные пока не покинули территорию Арабской Республики полностью.