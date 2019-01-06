Уведомления об отмене визита Рогозина в США пока нет

Роскосмос пока не получил официальное сообщение от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об аннулировании приглашения главы российского ведомства в Штаты. В связи с этим там воздержались от комментариев и оценок произошедшего.
«Мы не можем сделать никакого официального заявления, так как NASA ещё не уведомило Роскосмос о том, что приглашение действительно было отозвано», — сказал РИА Новости представитель госкорпорации.
Ранее директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что приглашение было отменено из-за давления со стороны сенаторов. Пресс-секретарь главы ведомства Меган Пауэрс в свою очередь заверила, что её структура проинформировала российскую сторону о принятом решении.