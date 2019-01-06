Уведомления об отмене визита Рогозина в США пока нет

https://news.ru/storage/news/fb26c438794a16e83d2436aded486488/c52b3963-e14f-4606-9206-b3ee876d669f_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Роскосмос пока не получил официальное сообщение от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об аннулировании приглашения главы российского ведомства в Штаты. В связи с этим там воздержались от комментариев и оценок произошедшего.

«Мы не можем сделать никакого официального заявления, так как NASA ещё не уведомило Роскосмос о том, что приглашение действительно было отозвано», — сказал РИА Новости представитель госкорпорации.

Ранее директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что приглашение было отменено из-за давления со стороны сенаторов. Пресс-секретарь главы ведомства Меган Пауэрс в свою очередь заверила, что её структура проинформировала российскую сторону о принятом решении.