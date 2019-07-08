https://static.news.ru/photo/e5674a1c-a179-11e9-a3ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожар на складе Jim Beam на востоке США обернулся массовой гибелью рыбы после того, как несгоревший виски попал в реку Кентукки.

В настоящее время протяжённость алкогольного пятна на поверхности водоёма достигла около 37 км. Ожидается, что 8 июля остатки виски течением принесёт к более крупной реке Огайо, после чего алкоголь окончательно растворится. Однако в месте слияния рек можно ожидать негативные последствия для местной фауны, следует из заявления департамента энергетики и окружающей среды Кентукки в Facebook.

На территории штата продолжится совместная операция нескольких ведомств по взятию проб из водоёмов и их аэрация для минимизации ущерба.

Пожар на складе Jim Beam произошёл 3 июля. Как писал News.ru, огонь уничтожил 45 тысяч бочек виски. Возгорание произошло, по предварительной версии, от попадания в склад молнии. Содержимого каждой бочки хватило бы на наполнение 150–210 бутылок, в зависимости от объёма тары.