https://static.news.ru/photo/e06f7ada-aeed-11e9-b931-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Li Jian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд китайского города Уань приговорил к 20 годам лишения свободы 54-летнюю Ли Янься, которая усыновила 118 детей. Её обвинили в вымогательстве, мошенничестве, подлоге и нарушении общественного порядка.

Как сообщает BBC, суд её также оштрафовал на $338 тыс. Её 15 сообщников тоже были осуждены и получили тюремные сроки до четырёх лет. Ли Янься начала усыновлять детей в 1996 году, а в 2007-м основала приют «Деревня любви». В момент ареста на её банковских счетах находилось более $3 млн, она владела дорогостоящими машинами и недвижимостью.

Как писал News.ru, в России чаще всего детей усыновляют (удочеряют) в Республике Тыва (29,7 случая на 100 тыс. населения), Якутии (29,2) и Ненецком автономном округе (20,5). За ними следуют Еврейская автономная область (19,9), Бурятия (18,9) и Камчатский край (16,5).

Вместе с тем наиболее редкие усыновления наблюдаются в Чечне (2,1), Ингушетии (3,2) и Мордовии (3,7). Также в число регионов-аутсайдеров попали Дагестан (3,9), Северная Осетия (4,3) и Республика Марий Эл (4,7). В среднем по России на 100 тыс. населения приходится 8,9 усыновления. В Москве этот показатель составляет 6,6 случая.